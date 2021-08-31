Москва, 1 сентября, 2021, 00:21 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштерн стал гостем YouTube-шоу «В гостях у Дмитрия Гордона». Интервью музыканта доступно на одноимённом канале с 31 августа.

Okras Моргенштерн

В ролике Моргенштерн рассказал об административном деле о пропаганде наркотиков, об остановке сердца из-за передозировки запрещёнными веществами, а также о сборе средств для ребёнка, больного спинальной мышечной атрофией второго типа. Когда рэпер начал говорить о мальчике, он расплакался: «В один момент я понимаю, что мы соберём… Такие эмоции просто от того, что я понял, что мы спасём жизнь пацану», — объяснил он.

Ранее Моргенштерн призвал своих поклонников перевести деньги на лечение ребёнку из Тимашевска (Краснодарский край). Многие известные деятели культуры и блогеры поддержали инициативу рэпера, благодаря чему удалось собрать более 110 млн рублей из необходимых 168 млн.