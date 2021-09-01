1 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 03:33 — REGNUM Двадцать штатов подали иск против администрации президента США Джо Байдена, призывая отменить приказ, распространяющий федеральную защиту на трансгендеров.

ЛГБТ США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Генеральные прокуроры 20 штатов оспаривают федеральное руководство, выпущенное Министерством образования (DOE), которое, среди прочего, позволяет трансгендерам участвовать в соревнованиях для девочек, а также использовать школьные и рабочие туалеты в соответствии с их гендерной идентичностью. Иск подали штаты Теннесси, Алабама, Аляска, Аризона, Арканзас, Джорджия, Айдахо, Индиана, Канзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота и Западная Вирджиния.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Дело дойдет до Верховного суда. Это решение определит, какой нацией мы останемся или какой станем. Это будет одно из самых важных решений, когда-либо принятых», — считает NavyVetbbc.

«Я логичный человек, поэтому не могу понять противоречий либералов. Они утверждают, что выступают за права женщин, но поддерживают политику, которая подрывает способность женщин участвовать в спортивных соревнованиях. Я верю в нашу систему правосудия и считаю, что наши суды в конечном итоге все сделают правильно», — надеется Winstonsmith84.

«Никакая генная терапия не изменит скелетную структуру мужчины на женскую. Женская структура костей влияет на функцию колена и прочность структуры в области таза. Биологический мужчина всегда будет иметь физическое преимущество», — отмечает SuzyqMI69.

«Мне кажется, что мужчины всегда стремятся попасть в женские раздевалки и туалеты. Я имею в виду, действительно ли дамы массово выстраиваются в очередь, чтобы попасть в мужские туалеты и раздевалки? Неужели я пропустил это событие? Речь идет не о спортивных интервью до или после игры. Конечно, было несколько женщин, которые перешли в мужской спорт, но, по большому счету, это мужчины хотят перейти в спорт женщин…» — подчеркивает Player5857.

«Все эти иски ни к чему не приведут, если они не предоставят веские причины — такие, как исследования, которые показывают, что гендерная дисфория в подростковом возрасте во многих случаях проходит, как только они достигают совершеннолетия», — отвечает PapaJohnUSA.

Символ трансгендеров Jbsa.mil

«Логика подсказывает, что независимо от того, как человек «идентифицирует себя», половые хромосомы, с которыми он рождается, остаются на всю жизнь. За редчайшими исключениями, пол человека либо мужской, либо женский, и физиологическое развитие происходит соответствующим образом. В нашей культуре женщины и мужчины, как правило, не пользуются общими помещениями, такими как ванные комнаты и гардеробные. Если какое-нибудь предприятие, школа или учреждение хочет предоставить третий набор удобств для тех, кто «идентифицирует» себя как противоположный пол, пусть так и будет. Но, опять же по логике, 97% нашего населения не должны испытывать неудобства ради оставшихся 3%. Те же самые рассуждения применимы и к спорту», — размышляет Kick@ssTexan.

«Некоторые люди не могут справиться с реальностью и создают свой собственный маленький мир фантазий, где они могут быть кем угодно. Если вы решили так поступить, вам придется разбираться с этим самим. Просто перестаньте заставлять других людей принимать и даже хвалить ваш фантастический выбор», — советует Number5of6.

«Прекратите это безумие! Если вы действительно мужчина, выдающий себя за женщину, это прекрасно, это никого не волнует. Но, по крайней мере, имейте достоинство и порядочность не пользоваться этим правом и не использовать его для того, чтобы обманывать достойных, трудолюбивых девушек, лишая их честного шанса успешно выступать в спорте», — призывает Earthlingsoneandall.

Как сообщало ИА REGNUM, штат Флорида, США, 1 июня официально запретил девушкам-трансгендерам принимать участие в школьных соревнованиях. Флорида стала самым крупным из штатов, где был введен такой запрет, сообщает Reuters.

Сторонники закона говорят, что он помогает защищать справедливое соперничество, потому что не позволяет девушкам соревноваться с трансгендерами, которые были рождены мужчинами.