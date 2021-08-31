Сеул, 31 августа, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Легендарный британский пианист Элтон Джон поделился мыслями о том, что им вдохновляются мастодонты корейской поп-музыки BTS, упомянув его в их последнем сингле «Permission To Dance». Об этом сообщает портал NME.

Heinrich Klaffs Элтон Джон. 1972

Во время выступления на радио-шоу Big Top 40 английский певец и автор песен сказал, что это «очень лестно» быть упомянутым бойзбэндом. «Так здорово, когда тебя упоминал кто-то вроде BTS», — добавил он. Культовый музыкант продолжил рассказывать о своем восхищении молодыми артистами, такими как BTS и The Kid LAROI, отметив, что они служат для него источником вдохновения. «Это действительно сводит меня с ума, но это потому, что я люблю новую, молодую музыку. Вот что меня вдохновляет», — сказал Элтон Джон. «Я люблю старую музыку, но, когда вы слышите что-то замечательное от кого-то нового, например, Холли Хамберстоун или The Kid LAROI или кого-то в этом роде, вы просто думаете: «Боже, как бы я хотел сделать что-то подобное, когда был таким же молодым», — добавил он.

«Permission To Dance», написанная в соавторстве с Эдом Шираном, ссылается на Джона во вступительном куплете песни: «Когда все это кажется неправильным / Просто подпевайте Элтону Джону / И этbv чувству, мы только начинаем».