Приштина, , 00:33 — REGNUM Лидер косовской оппозиционной партии Альянс за будущее Косово Рамуш Харадинай, бывший премьер-министр республики, 31 августа прокомментировал обвиненияв коррупции со стороны министра финансов Хекурана Мурати.

Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай Klankosova.tv

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мурати обвинил политика в в злоупотреблении положением при проектировании автострады Приштина-Печ.

В ответ Харадинай обвинил Мурати в том, что он бойкотирует американский газ и принимает газ из России и обвинил его в плохом управлении эпидемиологической ситуацией. Впрочем, подобную реакцию можно назвать подозрительной.

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