Приштина, Сербия, 1 сентября, 2021, 00:33 — ИА Регнум. Лидер косовской оппозиционной партии Альянс за будущее Косово Рамуш Харадинай, бывший премьер-министр республики, 31 августа прокомментировал обвиненияв коррупции со стороны министра финансов Хекурана Мурати.

Klankosova.tv Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мурати обвинил политика в в злоупотреблении положением при проектировании автострады Приштина-Печ.

В ответ Харадинай обвинил Мурати в том, что он бойкотирует американский газ и принимает газ из России и обвинил его в плохом управлении эпидемиологической ситуацией. Впрочем, подобную реакцию можно назвать подозрительной.