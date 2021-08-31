Сыктывкар, 31 августа, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Одним из главных факторов укрепления иммунитета ребенка является здоровый сон, заявил заведующий педиатрическим отделением сыктывкарской детской поликлиники №3 Владимир Лебедев.

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По его словам, дошкольникам требуется ночной 12-часовой сон и тихий час днем. Сокращать время для сна до восьми часов, как отметил врач, можно к подростковому возрасту. При этом за час-полтора до сна дети не должны смотреть в экраны гаджетов.

«Качественный, длительный сон, который ребенку в определенном возрасте показан, имеет благотворное влияние на иммунную систему. Дети, которые высыпаются, чувствуют себя активными, бодрыми. Они лучше занимаются в школе, у них лучше успеваемость», — отметил Владимир Лебедев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач из Коми заявил, что пожилые люди переносят вакцинацию легче молодых.