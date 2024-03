Ливерпуль, Великобритания, 31 августа, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Инди-поп-исполнительница Pixey из Ливерпуля вернулась с новостями о своем предстоящем мини-альбоме «Sunshine State», выпустив новый трек «Life In Stereo», информирует портал The Line Of Best Fit.

«Life In Stereo» — второй трек, выпущенный в преддверии «Sunshine State», после июльского заглавного трека, и был спродюсирован лично Pixey. Певица о новой песне: «этопервая мелодия, которую я написала и записала в студии Parr Street в Ливерпуле. Я закончила писать ее за день — мы начали мелодию с нуля утром, и я добавил кое-что из своего собственного и закончили текст вечером. Мне нравится писать о том, как музыка заставляет вас чувствовать, и «Life In Stereo» — именно это. Я все время окружена музыкой, поэтому мне нужна была оптимистичная, незамысловатая мелодия о том, что в буквальном смысле было музыкой».

«Sunshine State» будет следовать за мартовским мини-альбомом Pixey «Free To Live In Colour». Pixey написала, записала и спродюсировала EP в своей спальне в Ливерпуле, а также получила доработки от продюсера Gorillaz Джеймса Дринга.