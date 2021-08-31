Вологда, 31 августа, 2021, 23:27 — ИА Регнум. В школах Вологодской области введут новую оплачиваемую должность — советник по воспитательной работе. Об этом сообщила глава департамента образования региона Елена Рябова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Простой карандаш». Реж. Наталья Назарова. 2019. Россия В школе

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По ее словам, специалисты будут отвечать за внедрение внеклассных инициатив для школьников, за патриотическое воспитание учащихся, создавать клубы по интересам и организовывать массовые мероприятия.

«Это будут люди, которые прошли конкурсный набор и определенное обучение. Их цель — организовать взаимодействие с другими общественными организациями. Очень важным для нас является, чтобы советники обратили внимание на тех детей, которые не вошли в различные кружки и секции и помочь им в выборе дополнительного образования», — рассказала Рябова.

Как сообщало ИА REGNUM, введение новой должности в школах — часть реализации концепции патриотического воспитания в РФ. В пилотном проекте принимают участие 10 регионов.