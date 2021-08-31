Москва, 1 сентября, 2021, 00:21 — ИА Регнум. Блогеры Эльдар Джарахов и Дилан устроили потасовку на свадьбе рэпера Моргенштерна. Об этом 31 августа пишет издание StarHit.

Скриншот видео на YouTube Блогер Эльдар Джарахов

По данным издания, Дилан высказал своё негативное отношение к музыкальному творчеству Джарахова. На что исполнитель хита «Я в моменте» ответил пощёчиной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2021 года Моргенштерн женился на своей девушке Диларе Зинатуллиной. Ведущей свадьбы стала журналистка Ксения Собчак.