Лондон, 31 августа, 2021, 23:20 — ИА Регнум. 31 августа, в последний день летнего трансферного окна, лондонский «Вест Хэм» объявил о переходе 23-летнего опорного полузащитника сборной Чехии Алекса Крала из московского «Спартака» на правах годичной аренды. «Молотобойцы» заплатят за аренду футболиста 3,5 миллиона евро. Также в арендном соглашении предусмотрена опция выкупа полузащитника.

Андрей Пронин ИА REGNUM Алекс Крал, Вильмар Барриос

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Алекс Крал сыграл в пяти турах, в которых отметился одной результативной передачей в матче с «Нижним Новгородом».

Алекс Крал выступал за «Спартак» в период с 2019 по 2021 годы после перехода из пражской «Славии» за 12 миллионов евро. Трансферная стоимость чешского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, на данный момент составляет 10 миллионов евро.