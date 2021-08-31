Казань, 31 августа, 2021, 23:14 — ИА Регнум. 20-летний фланговый атакующий полузащитник казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия в последний день летнего трансферного окна может перейти в лондонский «Тоттенхэм». Об этом 31 августа сообщило издание Football.london.

Алексей Колчин ИА REGNUM Евсеев и Кварацхелия

Ранее сообщалось, что «Рубин» временно вывел Кварацхелию из заявки команды на сезон из-за повреждения футболиста.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 Хвича принял участие в 23-х матчах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также футболист стал лучшим в чемпионате по успешным обводкам.

Transfermarkt оценивает Кварацхелию в 18 миллионов евро. Соглашение футболиста с казанским клубом рассчитано до середины 2024 года.