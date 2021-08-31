Москва, 31 августа, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились. Об этом музыкант сообщил в историях личного Instagram-аккаунта 31 августа.

Скриншот страницы Instagram Свадьба рэпера Моргенштерна

Моргенштерн поделился с подписчиками видео с выкупа невесты. Ведущей свадьбы стала журналистка Ксения Собчак, а одним из приглашённых артистов для выступления перед молодожёнами — комик и исполнитель Александр Ревва.

Ранее Моргенштерн устроил скандал на премии «МУЗ-ТВ» — он был возмущён победой Александра Реввы в номинации «Исполнитель года». По мнению рэпера, он должен был получить эту награду.