Вологда, 31 августа, 2021, 23:07 — ИА Регнум. В Бабаевском районе Вологодской области грибник обнаружил снаряд времен Великой Отечественной Войны, предназначенный для стрельбы из гаубичных артиллерийских систем, сообщает ИА «Вологда Регион».

Yarnews.net Снаряд

По данным издания, в начале августа рядом с этой станцией нашли сразу шесть 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Все они были ликвидированы.

На данный момент с представителями Миноброны идут переговоры по детальному обследованию территории рядом со станцией, чтобы уберечь местных жителей от опасных находок.

Как сообщало ИА REGNUM, на Соловках, в центре жилого поселка, обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.