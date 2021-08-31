Челябинск, 31 августа, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Житель Челябинска был задержан при попытке украсть металлическую оконную решётку, сообщили 31 августа в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Тюремная решетка

Сообщение о том, что неизвестный пытался снять решётку с чужого окна, поступило в дневное время накануне, 30 августа. Злоумышленника задержал хозяин квартиры дома 27 на улице Сталеваров в Челябинске.

Росгвардейцам, которые прибыли на место инцидента, житель квартиры рассказал, что мужчина «пытался похитить металлическую решётку с оконного проёма его квартиры, успев частично вырвать её».

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления челябинец 35 лет, которого и передали сотрудникам МВД.