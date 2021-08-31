Мадрид, 31 августа, 2021, 23:02 — ИА Регнум. 31 августа итальянский журналист Фабрицио Романо в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что 30-летний фланговый нападающий сборной Бразилии Антуан Гризманн близок к возвращению в мадридский «Атлетико». Футболист уже согласовал условия личного контракт с «матрасниками».

Atleticodemadrid.com Антуан Гризманн

Антуан Гризманн покинул «Атлетико» 14 июля 2019 года, перейдя в каталонскую «Барселону» за 120 миллионов евро. На данный момент стоимость французского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Антуан Гризманн принял участие в 36-ти матчах внутреннего чемпионата, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» отказал «Барселоне» в трансфере Жоау Фелиша. «Сине-гранатовые» предлагали «матрасникам» Антуана Гризманна в обмен на португальского полузащитника.