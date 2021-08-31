В России ввели запрет на госзакупки импортных компьютеров
Москва, 31 августа, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Запрет на госзакупки импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции вводится в России, сообщили 31 августа в пресс-службе Минпромторга РФ.
«В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило «второй лишний», — говорится в сообщении.
То есть заказчик должен отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить российскую электронику.
Это коснётся коммуникационного оборудования, охранно-пожарной сигнализации, звуковой аппаратуры, мониторов, навигационной и измерительной аппаратуры. Также ограничения распространяются на томографы, рентгеновские аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы.
Ведомство инициировало это нововведение, которое было 28 августа утверждено постановлением правительством страны. Комментируя нововведение, заместитель российского министра промышленности и торговли Василий Шпак сказал:
Чиновник пообещал от имени ведомства продолжать работу по созданию благоприятных условий и возможностей для развития и укрепления позиций отечественных производителей электроники.