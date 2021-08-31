Москва, 31 августа, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Запрет на госзакупки импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции вводится в России, сообщили 31 августа в пресс-службе Минпромторга РФ.

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«В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило «второй лишний», — говорится в сообщении.

То есть заказчик должен отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить российскую электронику.

Это коснётся коммуникационного оборудования, охранно-пожарной сигнализации, звуковой аппаратуры, мониторов, навигационной и измерительной аппаратуры. Также ограничения распространяются на томографы, рентгеновские аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы.

Ведомство инициировало это нововведение, которое было 28 августа утверждено постановлением правительством страны. Комментируя нововведение, заместитель российского министра промышленности и торговли Василий Шпак сказал:

«Этот акт — логическое продолжение принципиальной политики импортозамещения, которую ведет Минпромторг России. Акт шёл тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать».

Чиновник пообещал от имени ведомства продолжать работу по созданию благоприятных условий и возможностей для развития и укрепления позиций отечественных производителей электроники.