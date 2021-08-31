Москва, 31 августа, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак представила первый выпуск YouTube-шоу «Обмен жизнями». Ролик доступен на её канале «Осторожно: Собчак».

Wikimedia.org Ксения Собчак

В ролике Собчак и блогер Настя Ивлеева на один день перевоплотилась друг в друга. За сутки ролик посмотрели более 1 млн человек.

Добавим, что в конце «экспериментального» выпуска Собчак анонсировала интервью с Ивлеевой. В нём блогер расскажет о разводе с рэпером Элджеем.