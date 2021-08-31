Бразилиа, 31 августа, 2021, 22:52 — ИА Регнум. 80-летний бывший профессиональный футболист Пеле 31 августа рассказал о состоянии своего здоровья: «Я не терял сознание и чувствую себя здоровым. Я прошел плановое медицинское обследование, которое не мог пройти ранее из-за пандемии коронавируса». Об этом бразилец сообщил в своем Twitter-аккаунте. Ранее СМИ сообщали, что Пепе был госпитализирован из-за плохого самочувствия.

Atr1992 Пеле. 8 августа 2009 года

В составе национальной сборной Бразилии Пеле сыграл в 92-х матчах, в которых забил 77 голов.

Пепе входит в символическую сборную лучших игроков в истории чемпионатов мира по версии ФИФА. Также бразилец является одним из 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.