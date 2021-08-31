Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 31 августа, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал незамедлительно организовать процессуальную проверку по сообщению СМИ о нарушении температурного режима в одном из детских садов в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Admoblkaluga.ru В детском саду

Ранее в СМИ появилась информация, что после ремонта в детском саду «Теремок» в Новом Уренгое в группах очень холодно, дети мёрзнут.

Прокуратура Ямала к осмотру данного детского сада привлекла Роспотребнадзор. Опрашивается персонал «Теремка» и родители. Также запрошена нормативная документация в управлении муниципального хозяйства администрации города с целью проверки соблюдения правил и режима подключения к отоплению в детских садах, школах и других социальных объектах.