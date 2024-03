Торонто, Канада, 31 августа, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Канадский рэпер Drake после того, как подтвердил дату выхода нового альбома «Certified Lover Boy», поделился изображениями новой коллекции футболок, созданной в сотрудничестве с Nike. Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

The Come Up Show Рэпер Дрейк

Хип-хоп исполнитель подтвердил информацию о том, что его долгожданный альбом «Certified Lover Boy» выйдет 3 сентября. Его официальное объявление появилось через несколько дней после того, как он «взломал» спортивный телеканал ESPN с помощью глючного клипа с баннером, на котором было написано: «CLB 3 сентября». После подтверждения CLB рэпер поделился изображениями рекламных щитов в Торонто и подборкой футболок Nike x CLB в своем инстаграм. На новых футболках изображен логотип Nike swoosh с цветами вокруг него, а на обороте — различные цитаты, которые, возможно, могут быть текстами из альбома.

«Certified Lover Boy», продолжение пластинки 2018 года «Scorpion», первоначально должен был выйти в январе, но Drake отложил выпуск, чтобы сосредоточиться на восстановлении после операции.