Санкт-Петербург, 31 августа, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Руководство санкт-петербургского «Зенит» намерено в ближайшее время продлить контракт с 33-летним российским таранным форвардом Артемом Дзюбой. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба клуба. Текущее соглашение футболиста с «сине-бело-голубыми» истекает в середины 2022 года.

Вячеслав Евдокимов Артём Дзюба

Артем Дзюба не попал в заявку сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в Катаре. В текущем сезоне Артем Дзюба принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя результативными передачами.

1 сентября сборная России по футболу в Москве на стадионе «Лужники» в матче четвертого тура отборочного турнира сыграет со сборной Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.