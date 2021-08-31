Лондон, 31 августа, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Брит-поп-группа Suede собирается выпустить новый фотожурнал под названием «So Young: Suede 1991−1993», сообщает портал NME.

(сс) StockSnap Музыка

Журнал, составленный барабанщиком Саймоном Гилбертом, документирует его приход в группу с 1991 по 1993 год, когда одноименный дебютный альбом группы попал на лидирующие позиции чартов. Книга будет выпущена 8 октября представляет собой «богатую коллекцию ранее невиданных архивных фотографий», которая «запечатлевает Suede в каждый момент ее становления», говорится в пресс-релизе.

Тем временем группа перенесла 25-летний юбилейный тур «Coming Up» на ноябрь из-за продолжающейся пандемии коронавирусом. Группа должна была отправиться в путь в следующем месяце, чтобы отпраздновать 25-летие своего третьего альбома, первоначально даты были назначены на октябрь 2020 года.