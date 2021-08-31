Москва, 31 августа, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Актриса Марина Федункив сыграла свадьбу со своим возлюбленным Стефано Маджи. Артистка поделилась с подписчиками фотографиями с мероприятия в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот с YouTube Марина Федункив

https://www.instagram.com/p/CTM_V8NswDA/

В публикации 50-летняя Федункив поблагодарила всех, кто принимал участие в организации свадьбы, а также гостей — известных деятелей культуры. Среди приглашённых на праздник — комик Александр Ревва, исполнители Николай Басков, Сергей Лазарев, Анна Плетнёва, телеведущая и врач Елена Малышева и многие другие.

Ранее Марина Федункив представила новую песню. Композиция называется «Свадебная».