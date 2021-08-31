Веллингтон, 31 августа, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Новозеландская поп-исполнительница Lorde в интервью NME рассказала, что она наложила недельный запрет на чтение отзывов и откликов на свой новый альбом «Solar Power».

(сс) Eric Nopanen Музыка

Во время беседы она рассказала о том, как она заботиться о себе и своем психическом благополучии, поэтому убедила себя не читать никаких откликов на альбом в первую неделю после его выпуска. «Я могу заходить только на сайты о еде, потому что не хочу нигде себя видеть», — сказала она NME, признав при этом, что ее более молодое «я» не обладало бы такой же сдержанностью. «Малышкой я бы просто ела сахар и у меня разболелась бы голова, тогда как теперь я собираюсь позаботиться о себе», — сказала она. «Я чувствую, что теперь могу видеть свой мир и себя намного яснее».