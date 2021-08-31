«Я могу посетить только сайты с едой»: Lorde не читает мнения критиков
Веллингтон, 31 августа, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Новозеландская поп-исполнительница Lorde в интервью NME рассказала, что она наложила недельный запрет на чтение отзывов и откликов на свой новый альбом «Solar Power».
Во время беседы она рассказала о том, как она заботиться о себе и своем психическом благополучии, поэтому убедила себя не читать никаких откликов на альбом в первую неделю после его выпуска. «Я могу заходить только на сайты о еде, потому что не хочу нигде себя видеть», — сказала она NME, признав при этом, что ее более молодое «я» не обладало бы такой же сдержанностью. «Малышкой я бы просто ела сахар и у меня разболелась бы голова, тогда как теперь я собираюсь позаботиться о себе», — сказала она. «Я чувствую, что теперь могу видеть свой мир и себя намного яснее».
Lorde — новозеландская певица, автор песени музыкальный продюсер.Элла подписала контракт с лейблом Universal Music Groupещёв подростковом возрасте, а её первый успех пришел к ней с выходом мини-альбома"The Love Club EP», выпущенный в марте 2013 года. В середине 2013 года Лорд выпустила дебютный сингл «Royals». Песня стала международным кроссовер-хитом и сделала Лорд самой молодой исполнительницей, и единственной новозеландкой, занявшей первую позицию в чартеBillboard Hot 100 с 1987 года. В конце 2013 года, Лорд выпустила свой дебютный студийный альбом «Pure Heroine». Диск возглавил чарты Новой Зеландии и Австралии, также достигнув третьей позиции в американском чарте Billboard 200. В ноябре 2017 был выпущен ее второй студийный альбом «Melodrama».