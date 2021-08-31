Челябинск, 31 августа, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Житель Челябинска задержан при попытке ограбить с ножом торговый павильон, сообщили 31 августа в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США С ножом к горлу

Инцидент произошёл вечером накануне, 30 августа, на Комсомольском проспекте в Челябинске. Местные жители задержали злоумышленника около одного из павильонов.

Как рассказала продавец торговой точки, неизвестный мужчина попросил у неё нож, якобы чтобы открыть консервы.

«Однако, после того, как нож оказался в его руках, стал угрожать им и требовать передать ему все вырученные за смену деньги, — говорится в сообщении. — Получив отказ, гражданин выбежал на улицу, где был задержан мимо проходящими горожанами».

Задержанным оказался ранее не судимый челябинец 42 лет. Росгвардейцы, прибывшие на место происшествия, передали его правоохранителям, нож изъят.