Скопье, 31 августа, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Пожар, возникший на территории горы Галичница в Албании, 31 августа распространился на территорию Северной Македонии.

Олег Кугаев ИА REGNUM Катунский заповедник

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, служащие пограничной полиции и национального парка Галичница в Северной Македонии стараются не пустить огонь на территорию заповедной зоны национального парка.

Лесные пожары уже более месяца тревожат Северную Македонию, к счастью, число жертв оказалось небольшим, однако на восстановление лесов уйдет от 20 до 50 лет.