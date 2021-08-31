Мадрид, 31 августа, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» согласовал с мадридским «Атлетико» годичную аренду 26-летнего испанского центрального полузащитника Сауля Ньигеса. «Пенсионеры» заплатят за аренду футболиста 5 миллионов евро. Об этом 31 августа сообщил журналист Фабрицио Романо.

Pixabay.com Эмблема «Челси»

Также сообщается, что испанский футболист уже согласовал с «Челси» детали контракта и в ближайшее время прибудет в Лондон для прохождения медицинского обследования.

В текущем сезоне Сауль Ньигес принял участие в трех первых турах чемпионата Испании по футболу, в которых отметился одной результативной передачей.

В летнее трансферное окно на Сауля, помимо «Челси», претендовали также каталонская «Барселона» и «Ливерпуль».

Трансферная стоимость воспитанника «Атлетико» на данный момент составляет 40 миллионов евро. Соглашение футболиста с «матрасниками» рассчитано до конца сезона 2025/26.