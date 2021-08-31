Чикаго, США, 31 августа, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Американский рэпер Soulja Boy в интервью порталу TMZ выросли свое недовольство по отношению к Канье Уэсту после того, как рэпер исключил его из своего нового альбома «DONDA», и заклеймил Уэста как «труса».

(сс) Peter Hutchins Канье Уэст

В 27-трековом альбоме, который вышел через нескольких задержек и трех громких презентаций, представлены коллаборации с такими музыкантами, как JAY-Z, Трэвис Скотт, The Weeknd, Lil Baby, Kid Cudi, Pusha T и многими другими. Soulja Boy и Ариана Гранде также должны были появиться на записи, но в полных титрах альбома «DONDA» их имен не появилось. Soulja Boy поделился своим гневом из-за того, что его не уведомили о его удалении с альбома, назвав Канье «трусом» за этот поступок. «Вы точно знаете, что Канье никому не позволит выпустить свой альбом без его разрешения… знаешь, просто скажи, что ты облажался и оставил меня вне альбома», — сказал он, добавив, что он хотел объяснить ситуацию своим поклонникам, «чтобы они не были в неведении относительно всей ситуации». Рэпер также сказал, что он не будет против сотрудничества с Канье снова в будущем.

Ранее Канье Уэст сообщил, что его лейбл Universal Music выпустил десятый студийник артиста без его одобрения.