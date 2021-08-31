Вашингтон, 31 августа, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Американская актриса Шэрон Стоун оплакивает смерть своего племянника, который скончался в возрасте 11 месяцев. Артистка опубликовала ролик с фотографиями мальчика в личном Instagram-аккаунте.

Смерть

https://www.instagram.com/p/CTNcofsJlLC/

Племянник актрисы скончался 30 августа 2021 года. Подробностей о смерти ребёнка она не раскрыла.

Ранее Стоун попросила своих подписчиков молиться за здоровье её племянника и крестника. По словам актрисы, мальчика обнаружили в его кровати с полностью отказавшими органами.