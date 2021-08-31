Тирана, 31 августа, 2021, 22:15 — ИА Регнум. В Албании за последние сутки в результате обследования 7526 пациентов выявлено 1054 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели еще 469 пациентов. Об этом сообщило 31 августа министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

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По данным министерства, всего в Албании выявлено 146 387 случаев заражения коронавирусом, 133 801 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 2498 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние 24 часа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 10 088, из них треть приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 96 пациентов, из них 18 — в тяжелом положении.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала резко ухудшаться.

В стране произведено свыше миллиона инъекций вакцины от COVID-19 — то есть свыше четверти населения уже получили хотя бы одну дозу вакцины.