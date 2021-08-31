Лима, 31 августа, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Ехавший из города Уануко (Перу) в Лиму пассажирский автобус сорвался в овраг, сообщает 31 Andina.

ГУ МВД по Краснодарскому краю В Апшеронском районе Краснодарского края разбился автобус с пассажирами

В результате погибли 29 человек. Доступ спасателей к месту ЧП затруднён. В транспортном средстве находились 45 человек.

По предварительным данным, автобус врезался в холм, потому что водитель уснул за рулём. По другой информации, он ехал с превышением скорости.