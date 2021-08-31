Лондон, 31 августа, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Британский электронный дуэт Disclosure объявил о своих первых лондонских концертах за последние семь лет, информирует портала NME. Танцевальный дуэт братьев Лоуренс, который был хедлайнером на фестивале Reading & Leeds в прошлые выходные, выступит в Heaven, O2 Academy Brixton и Alexandra Palace в марте 2022 года.

Музыка

Это будут их первые концерты в Лондоне с тех пор, как они гастролировали со своим вторым альбомом «Caracal» в конце 2015 года, который завершился тремя аншлаговыми концертами в Alexandra Palace.

https://twitter.com/disclosure/status/1432279981648977920

Ранее в этом месяце братья Лоуренс в течение рабочей недели делились новым треком со своего недавнего пятитрекового мини-альбома «Never Enough», который был выпущен 20 августа. «In My Arms» запустил серию новых треков, за которыми последовали «Seduction» «Another Level» и «It's Happening», а также финальный трек «Never Enough».