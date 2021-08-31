Техас, США, 31 августа, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Компании, предлагающие услуги по прерыванию беременности в Техасе, обратились в верховный суд США с просьбой отменить закон штата, позволяющий частным лицам подавать в суд на любого человека, который помогает женщине сделать аборт после шести недель беременности. Об этом 31 августа сообщает Associated Press.

Ondřej P. Vaněček Жертва аборта

Запрос в суд поступил после того, как коллегия апелляционных судей Техаса отказалась блокировать закон, который должен вступить в силу с 1 сентября.

Если закон вступит в силу, он снизит количество абортов в Техасе на 85% и вынудит многие клиники закрыться.

Напомним, что по меньшей мере 12 других штатов пытались ввести запреты на аборты на ранних сроках беременности, но все законы были заблокированы до вступления в силу.