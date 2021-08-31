Бразилиа, 31 августа, 2021, 21:59 — ИА Регнум. 31 августа 33-летний экс-нападающий «Арсенала» и сборной Бразилии по футболу Виллиан подписал двухлетний контракт с «Коринтиансом», в котором начинал свою профессиональную карьеру. Об этом сообщили на официальном сайте бразильского клуба.

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Ранее Виллиан и «Арсенал» расторгли контракт по обоюдному согласию.

В Европе Виллиан, помимо «Арсенала», успел поиграть за донецких «Шахтер», «Анжи» и лондонский «Челси».

В прошедшем сезоне Виллиан сыграл в 25-ти матчах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился лишь одним забитым мячом и пятью результативными передачами.