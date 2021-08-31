Москва, 31 августа, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Раз в офисе украинского президента работают над тем, чтобы переименовать Украину, то им предлагается вариант — «Укрусь», написала 31 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Цитата из хф Ночь перед Рождеством. реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1951. СССР Два украинца

Комментируя заявление украинского представителя Алексея Арестовича о том, что в Киеве подумывают переименовать Украину в Русь-Украину, Захарова заявила:

«Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю — Укрусь. Не благодарите».