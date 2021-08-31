Вашингтон, 31 августа, 2021, 21:45 — ИА Регнум. 31 августа 27-летний российский теннисист Аслан Карацев в стартовом матче Открытого Чемпионата США одержал победу над испанским спортсменом Хауме Мунарой со счетом 7:5, 1:6, 6:3, 6:3. Игра длилась 3 часа 9 минут. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Российский спортсмен записал на свой счет шесть эйсов, девять двойных ошибок и пять реализованных брейк-поинтов из пятнадцати.

Во втором круге турнира Карацев сыграет с победителем пары Джанлука Маджер — Джордан Томпсон.

Общий призовой фонд турнира US Open составляет 57,5 миллиона долларов.