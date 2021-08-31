Лос-Анджелес, США, 31 августа, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Фрэнсис Форд Коппола планирует вложить собственные средства в кинопроект своей мечты. Об этом 31 августа сообщает портал Deadline.

Gerald Geronimo Френсис Форд Коппола

Издание отмечает, что режиссёр готов пойти на риск и снять фильм «Мегаполис"(Megalopolis), производство которого обойдётся в $100-$120 млн. Коппола сейчас ведёт переговоры со многими известными актёрами, в том числе с Оскаром Айзеком, Форестом Уитакером, Кейт Бланшетт, Мишель Пфайффер, Джессикой Лэнг и Зендаей. В новой картине кинематографиста также может сняться Джеймс Каан, который исполнил роль Сантино Корлеоне в фильме «Крестный отец».

«Это стало похоже на религиозную войну в том смысле, что в этом нет ничего логичного, — сказал журналистам Коппола, — я по-прежнему готов создать картину своей мечты, даже если мне придется вложить свои собственные деньги, и я могу вложить сюда 100 миллионов долларов, если мне нужно. Не хочу, но сделаю, если придется».

Напомним, свой последний полнометражный фильм «Между» Фрэнсис Форд Коппола снял в 2011 году. В апреле 2021 года режиссёр отметил свой 82 день рождения.