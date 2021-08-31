Киев, 31 августа, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Украину нужно переименовать в Русь-Украину, заявил 31 августа советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Комментируя предстоящий визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, Арестович сказал, что Киев будет добиваться «расширения американского представительства в теме урегулирования Донбасса».

Арестович, который является пресс-секретарём делегации Украины в Контактной группе, высказался по поводу урегулирования в Донбассе, о «силе» Зеленского как политика, о надеждах на поддержку США, которые считают Украину «надёжным партнёром».

Заявив, что против российской агрессии различных видов в Киеве принимаются меры, в том числе военные, Арестович сказал, что «рефлексия» со стороны Москвы «подтверждает эффективность» выбранного Зеленским курса.

Он сказал, что главное — самих себя убедить, а затем — и весь мир, что современная Украина — это наследник Киевской Руси. Тогда Россия «становятся улусом Золотой Орды». Киев, считает украинский представитель, «движется в сторону победы», нанеся ещё один «цивилизационный удар» указом о дне украинской государственности.

Призвав отобрать у русских бренд «русские», потому что в этом «ключ» к «размыканию 800-летнего замка, висящего на ноге Украина», Арестович сказал:

«Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов».