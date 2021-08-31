Ростов-на-Дону, 31 августа, 2021, 21:30 — ИА Регнум. В связи с надвигающимися дождями и шквалистым ветром в Ростовской области водителей призвали к строгому соблюдению правил дорожного движения в условиях непогоды. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 31 августа.

Павел Латышов ИА Красная Весна Дождь

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Автовладельцев просят увеличить дистанцию, боковой интервал и не превышать скорость движения. Следует также быть крайне внимательными на дорогах и соблюдать ограничения, установленные в местах проведения дорожных работ.

ИА REGNUM сообщало, что дожди задержатся в Ростовской области до 3 сентября.