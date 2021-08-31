Санкт-Петербург, 31 августа, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Сотрудник полиции Санкт-Петербурга получил ножевое ранение в область шеи в ходе спасения жизни девочки-подростка в Выборгском районе города.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Как рассказали 31 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около шести часов вечера в полицию поступила заявка от органов опеки об оказании содействия при доставлении 13-летней девочки из квартиры по улице Композиторов в учреждение для детей, лишившихся родителей. Такое решение было принято уполномоченным органом в связи со смертью матери девочки.

«Когда представители органов опеки и сотрудники полиции вошли в квартиру, девочка забежала на кухню, открыла окно и попыталась выпрыгнуть <…> 33-летний сотрудник полиции, оценив ситуацию, бросился на кухню и успел поймать подростка за ноги и затащить обратно», — рассказали в пресс-службе Главка полиции.

После этого девочка схватила со стола кухонный нож и нанесла сотруднику полиции резаную рану шеи. Возможно, она сделала это неумышленно, не осознавая опасность своих действий.

Сейчас с подростком общаются представители органов опеки и инспектор по делам несовершеннолетних. Полицейскому оказана необходимая медицинская помощь.