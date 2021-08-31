Лос-Анджелес, США, 31 августа, 2021, 21:24 — ИА Регнум. В сети появилась новая информация о будущем сериале «Соколиный глаз». Об этом 31 августа сообщает портал Screen Rant.

Джосс Уидон Джереми Реннер в роли Соколиного глаза в фильме «Мстители»

Журнал TV Guide Magazine, скан-копию которого разместил на форуме Reddit пользователь Magikarpcatcher, написал, что шоу будет состоять из шести эпизодов. К сожалению, издание ничего не сообщило о том, какова будет их длительность.

Ранее Disney и Marvel назвали дату премьеры сериала. Первый эпизод «Соколиного глаза» выйдет на потоковом сервисе Disney Plus 24 ноября 2021 года. Главные роли в шоу исполнят Джереми Реннер и Хейли Стейнфилд.