Миллеровский район, Ростовская область, 31 августа, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Ростовская полиция проведёт собственную проверку в отношении троих сотрудников ГИБДД, подозреваемых в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 31 августа.

Duma.gov.ru Инспектор ГИБДД

«В настоящее время инспекторы дорожно-патрульной службы отстранены от выполнения служебных обязанностей. В случае, если их вина будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении троих сотрудников отдела ГИБДД по Миллеровскому района. Они подозреваются в превышении должностных полномочий и подстрекательстве в превышении должностных полномочий.