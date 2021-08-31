Вашингтон, 31 августа, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Будущая ролевая игра Starfield не будет временным эксклюзивом платформы Xbox. Об этом 31 августа директор по маркетингу Xbox Аарон Гринберг заявил 31 августа на своей странице в Twitter.

Xbox Series X

Гринберг разместил публикацию после того, как пользователи сети стали публиковать вольные трактовки высказывания вице-президента Bethesda Пита Хайнса. Некоторые геймеры предположили, что Starfield всё же может в будущем выйти на PlayStation.

В посте менеджер Xbox написал, что его компания хотела бы, чтобы её поняли максимально правильно, и что Starfield не будет временным эксклюзивом Xbox, поскольку игра создаётся именно для этой платформы.

https://twitter.com/aarongreenberg/status/1432466477945294848

Ранее Пит Хаинс сказал, что некоторые проекты Bethesda будут эксклюзивами Xbox, например, Starfield. При этом он отметил, что это вовсе не означает, что все игры студии будут выходить исключительно на платформе Microsoft.