Миллеровский район, Ростовская область, 31 августа, 2021, 21:12 — ИА Регнум. В Ростовской области трое сотрудников отдела ГИБДД по Миллеровскому району стали фигурантами уголовного дела. Сотрудники полиции подозреваются в превышении полномочий и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 31 августа.

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Следователи полагают, что в 2020—2021 годах сотрудники полиции не составили материалы об административных правонарушениях в отношении четверых водителей, двое из которых находились за рулём в состоянии опьянения.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.