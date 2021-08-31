Белград, 31 августа, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Сербско-турецкие отношения достигли чрезвычайно высокого уровня, благодаря прежде всего интенсивному двухстороннему диалогу, взаимопониманию и большому личному вкладу в отношения двух стран президентов Александра Вучича и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 31 августа в Белграде, во время встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Novreg.ru Ана Брнабич

Брнабич особо отметила хорошее сотрудничество сербского правительства с турецкими компаниями. По ее словам, важно то, что турецкие бизнесмены заинтересованы инвестировать в экономически недостаточно развитые регионы Сербии, что во многом способствует поднятию уровня жизни их граждан.

Мевлют Чавушоглу со своей стороны подчеркнул, что турецкие компании довольны условиями для ведения бизнеса в Сербии и заинтересованы прежде всего в инвестировании в энергетический сектор и туризм.

Напомним, что Чавушоглу находится в Сербии с официальным визитом. Ранее он встретился с президентом Сербии Александром Вучичем и министром иностранных дел Николой Селаковичем.