Сургут, Югра, 31 августа, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко не исключает новой вспышки коронавируса. Об этом он заявил на пресс-конференции в Югре.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, сейчас осень сложно прогнозировать. Реальность будет зависеть от отношения населения к вакцинации, от позиции людей в этом вопросе.

«Если она будет пассивная, то, очевидно, что в сезон будет увеличение», — сказал главврач, цитирует его ТАСС.

Медик добавил, что в случае нового роста придётся разворачивать дополнительные койки и будет большое число больных на ИВЛ. Также он констатировал, что общество и в том числе врачи уже устали от пандемии.