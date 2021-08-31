Киев, , 21:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вечером 31 августа встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм.

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Отчет о переговорах приводит пресс-служба офиса президента Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона. В частности, состоялся подробный обмен мнениями относительно угроз «Северного потока — 2» для безопасности Украины и энергетической безопасности в Европе. Собеседники констатировали общность подходов Украины и США относительно рисков, которые несет этот проект.

«Российский газ является самым грязным в мире — из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций», — отметил Зеленский, подчеркнув важность создания «эффективных предохранителей» от использования Россией газа в качестве оружия.

В этом контексте он отметил важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина — Германия — США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

ИА REGNUM напоминает, что глава министерства энергетики США Дженнифер Гренхольм возглавляла американскую делегацию на саммите «Крымская платформа» и буквально 23−24 августа проводила переговоры в Киеве на различных уровнях. Именно она выступила с тезисом о том, что российский газ является «самым грязным в мире», который тут же взял на вооружение Владимир Зеленский.