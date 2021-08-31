Лос-Анджелес, США, 31 августа, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Джон Малкович, Хантер Шефер, София Бутелла и Джемма Чан присоединились к проекту фильма ужасов «Кукушка» (Cuckoo). Об этом 31 августа сообщает портал Deadline.

Иван Шилов ИА REGNUM Хоррор

В качестве режиссёра и сценариста проекта выступит Тильман Сингер («Медиум»), производством картины займётся киностудия Neon. Начало съёмок запланировано на апрель 2022 года. Информации о сюжете картины пока нет.

Напомним, хоррор «Медиум» Тильмана Сингера получил специальный приз жюри Берлинского кинофестиваля в 2018 году. В центре повествования находится девушка-таксист Лус, которая, спасаясь от некой демонической сущности, приходит в полицейский участок. Впоследствии сущность вселяется в психолога, который пытается помочь героине.