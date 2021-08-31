Киев, , 20:50 — REGNUM С начала суток в Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, сообщил 31 августа штаб ООС Украины.

В сообщении отмечается, что обстрелы «со стороны формирований Российской Федерации» были зафиксированы в направлении Широкино — со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Новозвановки противник применял минометы 120-го калибра; возле Красногоровки — из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12; а также близ Нью-Йорка — из станковых противотанковых гранатометов.

В сообщении отмечается, что на вражеские обстрелы украинские военные также открывали огонь.

ИА REGNUM напоминает, что 1 июля депутаты Верховной рады поддержали переименование поселка городского типа Новгородское в бывшей Донецкой области, в Нью-Йорк. При голосовании отмечалось, что с такой инициативой выступили жители, потому что хотели вернуть населенному пункту историческое название. Поселок Нью-Йорк основали в 1892 году немцы-меннониты, и до 1951 года населенный пункт назывался именно так. После голосования в Раде своё поздравление жителям Нью-Йорка высказало посольство США.