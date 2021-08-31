JPEGMAFIA поделился новым синглом «TRUST!»
Нью-Йорк, США, 31 августа, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Американский представитель жанра экспериментального хип-хопа JPEGMAFIA представил общественности новый сингл под названием «TRUST!» и анонсировал несколько концертных дат в Великобритании, информирует портал NME. Песня доступна для прослушивания на всех стриминговых площадках.
Рэпер посетит Великобританию в марте 2022 года с концертами в Бирмингеме, Бристоле, Брайтоне и Манчестере.
Баррингтон Девон Хендрикс, профессионально известный как JPEGMAFIA, — американский рэпер, певец и музыкальный продюсер из Бруклина, Нью-Йорк. Его альбом «Veteran» 2018 года, выпущенный через Deathbomb Arc, получил широкое признание критиков и был включен во многие списки подведения итогов года. За ним последовал «All My Heroes Are Cornballs» 2019 года, также по достоинству оцененный критиками.