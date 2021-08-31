Нью-Йорк, США, 31 августа, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Американский представитель жанра экспериментального хип-хопа JPEGMAFIA представил общественности новый сингл под названием «TRUST!» и анонсировал несколько концертных дат в Великобритании, информирует портал NME. Песня доступна для прослушивания на всех стриминговых площадках.

Antonio Rull Рэп

Рэпер посетит Великобританию в марте 2022 года с концертами в Бирмингеме, Бристоле, Брайтоне и Манчестере.